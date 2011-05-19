ВР приняла за основу проект закона о рыбном хозяйстве и охране водных ресурсов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект определяет правовые, экономические, социальные и организационные принципы рыбохозяйственной деятельности, порядок взаимоотношений между государственными органами управления и пользователями водных биоресурсов в процессе их изучения, охраны, воссоздания и рационального использования, относящихся к природным ресурсам внутренних водных объектов Украины, ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны и Мирового океана.

Документом также предусматривается установить: принципы развития и понятия рыбного хозяйства; основные положения относительно водных биоресурсов, научного обеспечения рыбного хозяйства, охраны водных биоресурсов и государственного контроля в сфере рыбного хозяйства; порядок выдачи разрешительных документов в отрасли рыбного хозяйства; порядок использования водных биоресурсов, а также право пользования и право собственности на водные биоресурсы; порядок осуществления искусственного воссоздания и переработки водных живых ресурсов; требования относительно деятельности рыбных портов, приемных пунктов и флота рыбной промышленности; нормы международного сотрудничества в отрасли рыбного хозяйства и т. п.

В соответствии с законопроектом, государственное управление и регулирование в отрасли рыбного хозяйства должны осуществлять "Кабинет министров Украины, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в отрасли аграрной политики и продовольствия, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в отрасли рыбного хозяйства, Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации".