ЕБРР планирует выделить ГК "Глобино" 25 млн. долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить группе компаний "Глобино" (Глобино, Полтавская обл.) 25 млн. долл. для модернизации и расширения производственных мощностей.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

По их данным, соответствующее решение руководство банка планирует принять 14 июня.

"Глобино" планирует направить данные средства на модернизацию и расширение мощностей свиноферм и мясоперерабатывающего завода.

Справка УНИАН. ГК «Глобино» расположена в Полтавской области. Основные производственные площадки: ООО «Глобинский мясокомбинат», ООО «НПП «Глобинский свинокомплекс» и ОАО «Глобинский маслозавод».

Производит колбасные изделия, мясопродукты, сливочное масло и твердые сыры под ТМ «Глобино».