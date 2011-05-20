Imperial Tobacco в Украине планирует увеличить производство сигарет на 4,7%

Imperial Tobacco в Украине, один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, планирует увеличить в 2011 году производство сигарет на 4,7% против показателя 2010 года - до 25 млрд. 142 млн. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 19 мая сообщил управляющий фабрикой Imperial Tobacco Production Ukraine Николай ПЕННЕР.

Он сказал, что рост производства произойдет как за счет увеличения продаж продукции внутри Украину, так и поставок на внешние рынки.

При этом Н.ПЕННЕР отметил, что в 2010 году компания снизила производство на 15,9% против 2009 года – с 28,544 млрд. сигарет до 24,015 млрд. штук. В компании пояснили снижение производства сокращением легального производства табачной продукции в Украине и увеличением доли контрабандной и контрафактной продукции.

По данным компании, в 2010 году легальное производство табачных изделий снизилось на 11% против 2009 года – с 114,4 млрд. штук до 102,1 млрд. шт. По оценкам компании, табачный рынок Украины (продажи конечному потребителю) составил 91,6 млрд. сигарет (по данным с марта 2010 г. по на март 2011 г.), что на 0,6% меньше показателя за предыдущий аналогичный период. При этом в 2009 году неучтенная продукция на рынке оценивалась в 10 млрд. штук, а в 2011 году – 15 млрд. штук.

Справка УНИАН. Imperial Tobacco в Украине (компании Imperial Tobacco Ukraine и Imperial Tobacco Production Ukraine) принадлежит британской компании Imperial Tobacco, которая поглотила немецкую компанию Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH.

Компания производит и представляет на рынке ТМ Davidoff, Gauloises, R1, West, Style, Golden Gate, «Прима».

Imperial Tobacco в Украине владеет табачной фабрикой в Киеве.