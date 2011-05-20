IFC предоставила «Евро Лизингу» кредит на 10 млн. долларов

Сегодня International Finance Corporation (IFC), член группы Всемирного банка, и компания «Евро Лизинг» подписали долгосрочный договор на предоставление кредита в размере 10 млн. долл., чтобы способствовать расширению финансирования для мелких и средних предприятий и фермеров и улучшить их доступ к новому, более качественному оборудованию.

Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали глава совета директоров компании «Евро Лизинг» Роман ИВАНЕНКО и руководитель деятельности IFC в Украине Елена ВОЛОШИНА в рамках ІІ Международной конференция «Лизинг в Украине 2011: Новые возможности» сегодня в Киеве.

Как отметил Р.ИВАНЕНКО, финансирование IFC поможет компании «Евро Лизинг», одной из ведущих частных лизинговых компаний в Украине со значительным портфелем в секторе агробизнеса, профинансировать новые коммерческие транспортные средства, а также предложить средним и мелким компаниям новые лизинговые продукты.

«Ключевым вопросом для нашей компании является получение прямого доступа к международным рынкам капитала. Для улучшения условий лизинга для наших клиентов нам необходимо увеличивать сроки финансирования и снижать его стоимость, и наше сотрудничество с IFC будет способствовать этому. Это также станет первым шагом в вопросе выхода на международные финансовые рынки», - сказал Р.ИВАНЕНКО.

Как отметила Е.ВОЛОШИНА в свою очередь, «эта сделка находится на стыке наших приоритетов в Украине - поддержки финансового сектора и содействия в реализации потенциала агросектора. Мы предоставим компании более долгосрочное финансирование, чем то, что сейчас доступно на украинском рынке, и таким образом поможем в модернизации сельскохозяйственного оборудования в Украине».

Е.ВОЛОШИНА также добавила, что кредит разделен на две части по 5 млн. долл. и предоставлен сроком на 5 лет. Процентную ставку по кредиту стороны не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Р.ИВАНЕНКО добавил, что часть кредита в размере 5 млн. долл. – это конвертируемый кредит, который в будущем предоставляет для IFC возможность вхождения в капитал «Евро Лизинга» до 18% от уставного капитала.

Справка УНИАН. Компания «Евро Лизинг» создана в 2004 г. и сегодня является лидером рынка транспортного лизинга по размеру портфеля, автопарк в управлении - более 3 тыс. транспортных средств. Компания предоставляет услуги финансового и оперативного лизинга автомобилей, а также комплексные транспортные решения в сфере управления автопарком.

IFC, являясь членом Группы Всемирного банка, создает возможности выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам.