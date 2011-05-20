Милиция взяла под круглосуточную охрану Кирнасовский сахарный завод

В Винницкой области сотрудники правоохранительных органов взяли Кирнасовский сахарный завод под круглосуточную охрану, чтобы не допустить нарушений прав граждан и силового противостояния.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, разрешение ситуации на Кирнасовском сахарном заводе находится на контроле в УМВД и МВД Украины. Продолжаются проверки законности продажи сахарного завода, который с марта этого года перешел в собственность двух ООО - киевского и черкасского. С 2006 года предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность.

Также проверяется правомерность пребывания на территории завода людей, которые приехали из Черкасской области и которые якобы были наняты владельцем для выполнения работ на предприятии, их трудовые договоры.

«До завершения всех проверок на предприятии милиция взяла сахарный завод под круглосуточную охрану и сделает все возможное в рамках закона, чтобы не допустить уничтожения предприятия и сохранить рабочие места для местного населения», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по факту преднамеренного нанесения телесных повреждений средней тяжести жительнице с. Кирнасовка, 1945 года рождения, у которой диагностирован закрытый перелом бедренной кости, Тульчинским районным отделом милиции возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.122 УК Украины. Подозреваемый в совершении преступления, 46-летний житель г. Умань, задержан и находится под охраной в Тульчинский районной больнице.

Два прибывших на территорию предприятия жителя г. Умани привлечены к административной ответственности за злостное неповиновение законным требованиям работников милиции в соответствии со ст. 185 КУоАП и за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии в соответствии со ст. 178 КУоАП.

Как сообщал УНИАН, 19 мая около 5 часов утра на территории бывшего Кирнасовского сахарного завода (Тульчинский район Винницкой области) в результате конфликта, который возник между бывшими работниками предприятия из числа местных жителей и прибывшими на завод лицами в сопровождении представителя от ООО, которому был продан имущественный комплекс завода, умер мужчина.

В территориальное подразделение милиции были доставлены 33 прибывших на предприятие людей. Они оказались жителями Черкасской области, ране не судимыми, нанятыми владельцем для выполнения работ на предприятии.