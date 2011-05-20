Nemiroff начал производство новой водки Distinct
Компания Nemiroff начала производство новой водки Distinct.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заступник генерального директора компании Nemiroff Светлана ГЛАДКАЯ.
Она сообщила, что Nemiroff Distinct выпускается в бутылках емкостью 0,5 и 0,7 л. Предполагаемая розничная цена водки Nemiroff Distinct в Украине составит 71 гривна за бутылку 0,5 л и 95 гривен за бутылку 0,7 л.
По словам директора, также планируют выпускать новую водку в сувенирной упаковке.
Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг - один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Производственные мощности компании: 2 ликероводочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В октябре 2010 года международный бренд Nemiroff начал розлив продукции в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).
В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).
Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 26 позиций. Основные торговые марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff «Оригинальный», «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX.
По итогам 2010 года Nemiroff Холлдинг увеличил объем продаж продукции, на 13,6% или на 56,8 млн. долл США, по сравнению с показателями 2009 года - до 473,6 млн. долл. США.