Литвин: до конца этой сессии ВР закон о земельном кадастре будет принят

Председатель Верховной рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что до конца этой пленарной сессии парламента закон о земельном кадастре будет принят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, закону о рынке земли должен предшествовать закон о земельном кадастре. «Я исхожу из того, что нам нужно принять и задействовать закон о кадастре, нужно провести инвентаризацию земель в стране и четко знать, что у нас в стране происходит с землей. Например, у нас до 2 млн. га земли – земельные паи людей, которые не имеют своих потомков и которые ушли из жизни, – где эта земля, кто ее использует?», - сказал В.ЛИТВИН.

«Я думаю, что до конца этой сессии закон о кадастре земли будет принят, у нас еще осталось 3 пленарных недели, если не будет чрезвычайных ситуаций», - сказал В.ЛИТВИН.

Что касается закона о рынке земли, то спикер ВР сообщил, что он существует лишь в эскизном варианте, есть наработка соответствующих государственных структур и в настоящее время проходит процесс его обсуждения.

«В Верховной Раде Украины нет сегодня закона о рынке земли, я думаю, что к этому вопросу в случае его готовности можно будет вернуться, но уже не на этой сессии – времени нет, а вопрос чрезвычайно чувствительный», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также убежден, что государство обязано возглавить процессы регулирования отношений на рынке земли, а работать на земле должны люди, которые на ней живут. «Сейчас теневым образом проходит процесс скупки-продажи, перепродажи земли. Государство обязано возглавить этот процесс, но право работать на земле должны иметь люди, которые живут на этой земле, которые знают эту землю и которые будут выполнять целый перечень условий, необходимых для работы на земле», - считает В.ЛИТВИН.