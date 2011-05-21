В Донецкой области средние цены на сельхозпродукцию повысились на 17,5%

В Донецкой области в январе-апреле т.г. средние цены продажи сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем-апрелем 2010 года повысились на 17,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В том числе за этот период цены на растениеводческую продукцию выросли в 1,5 раза, а цены реализации продукции животноводства снизились на 2%.

Молоко сельскохозяйственные предприятия продавали в январе-апреле 2011 года дешевле, чем в январе-апреле 2010 года, на 0,5%, яйца – на 14%.

Средние цены реализации скота и птицы возросли на 8,4%, овощей – на 11,5%, семян подсолнечника – в 1,5 раза, зерна – в 1,6 раза, картофеля – в 1,7 раза.

Статистики констатировали, что в апреле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем (мартом) цены продажи молока снизились на 16,4%, скота и птицы – на 7,3%. Вместе с тем, овощи сельхозпредприятия продавали в апреле дороже, чем в марте, на 46,8%, а по сравнению с декабрем прошлого года – в 3,2 раза дороже.