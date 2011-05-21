В Крыму на выходные объявлено штормовое предупреждение
11:23, 21 мая 2011Агро
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Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на полуострове на субботу и воскресенье и призвало местных жителей и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.
«21 и 22 мая на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, местами град, шквалистый ветер 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.
Спасатели просят во время грозы по возможности не пользоваться телефонной связью и электроприборами.
МЧС просит также избегать возвышенностей и открытой местности, не находиться вблизи металлических конструкций и отдельно стоящих деревьев.
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