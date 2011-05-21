В Крыму на выходные объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на полуострове на субботу и воскресенье и призвало местных жителей и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

«21 и 22 мая на территории Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, местами град, шквалистый ветер 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят во время грозы по возможности не пользоваться телефонной связью и электроприборами.

МЧС просит также избегать возвышенностей и открытой местности, не находиться вблизи металлических конструкций и отдельно стоящих деревьев.