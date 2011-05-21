Завтра на юге, востоке и западе ожидаются небольшие дожди и грозы

Завтра в южных, восточных и западных областях Украины местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 24-29°; в горных районах Украины ночью 5-10°, днем 15-20°.

В Крыму дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 11-16°; днем 20-25°.

В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 15-20°, в Днепре возле Киева 18°.