Завтра на юге, востоке и западе ожидаются небольшие дожди и грозы
14:11, 21 мая 2011Агро
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Завтра в южных, восточных и западных областях Украины местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 10-15°, днем 24-29°; в горных районах Украины ночью 5-10°, днем 15-20°.
В Крыму дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 11-16°; днем 20-25°.
В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 15-20°, в Днепре возле Киева 18°.
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