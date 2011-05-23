В Херсонской области в притоках Днепра и Ингульца зафиксирована гибель рыбы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Херсонгосрыбохране, с 16 по 20 мая наблюдалась гибель толстолобика и карпа в Осокоровском, Гавриловском, Дудчанском, Миловском, Республиканском заливах Каховского водохранилища в количестве 3-5 особей в каждом. В частности, 20 мая во время обследования Дремайловского залива обнаружено 23 погибших карпов. В то же время, в открытой части водохранилища гибели рыбы пока не наблюдалось.

Также гибель рыбы зафиксирована: в нижней части реки Ингулец, в Забарском желобе, в низовье Днепра в озерах Збурьевский Кут, Краснюково, Белое, Нижнесолонецкое, в реках Голопристанская Конка, Кошевая. В этих водоемах наблюдалась гибель толстолобиков размером от 40 до 60 см в количестве от 3 до 10 экземпляров и одиночных особей карпа. Погибшая рыба была белого цвета и имела неприятный запах.

Сейчас Херсонгосрыбохрана выясняет причины гибели рыбы.