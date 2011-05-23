АМК оштрафовал «Родной продукт» за повышение цен на гречку
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Родной продукт» (Днепропетровская обл.) на 13 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Как установил АМК, производитель гречки реализовывал продукцию по экономически необоснованным оптово-отпускным ценам на протяжении июля-сентября 2010 года. В частности, речь идет о гречке торговых марок «Хуторок», «Хит-продукт №1», «Хуторянка», «Золотой урожай», «Хуторок панський», «Панська нива» и «ARO», которая поставлялась в торговые сети Днепропетровской области.
Как показало расследование, предприятие вдвое повысило прибыльность этого вида деятельности, воспользовавшись своей рыночной властью в период нарушения спроса и предложения на гречку.
ООО «Родной продукт» признало нарушение, обязалось оплатить штраф в Государственный бюджет и придерживаться требований конкурентного законодательства в дальнейшем.