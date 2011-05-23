SABMiller plc по итогам финансового года увеличила продажи пива на 3%

SABMiller plc, один из ведущих в мире производителей пива, по предварительным (до проведения аудита) результатам финансового года, который завершился 31 марта 2011 г., увеличил продажи пива на 3% - до 270 млн. гектолитров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что общий объем продаж достиг 270 млн. гектолитров, что на 3% превышает уровень прошлого года (показатель рассчитан на основе органического роста, т.е. без учета роста в результате слияний и поглощений). При этом объем продаж лагера повысился на 2%, безалкогольных напитков – на 3%, прочих алкогольных напитков – на 22%. На многих рынках рост объема продаж сопровождался также увеличением рыночной доли. Выручка группы увеличилась на 7% - до 28,311 млрд. долл., что обусловлено возросшим объемом продаж, избирательным повышением цен в текущем и предшествующем годах, а также хорошо сбалансированным портфолио брендов.

Прибыль до вычета налогов выросла на 24% - до 3,626 млрд. долл. Свободные средства увеличились на 23% - до 2,488 млрд. долл.

Отмечается, что компания «Миллер Брендз Украина» (филиал SABMiller plc в Украине с июля 2008 года) продемонстрировала рост объема продаж - 21% по результатам финансового года, завершившегося 31 марта 2011. Почти половина этого роста была достигнута за счет премиальных лицензионных брендов, недавно выведенных компанией на рынок: Miller Genuine Draft, Velkopopovický Kozel и «Золотая Бочка». По динамике роста продаж «Миллер Брендз Украина» заняла 2-е место среди подразделений SABMiller в Европе, уступив только британскому филиалу компании, достигшему 23% роста продаж лагера.

На протяжении года украинское подразделение SABMiller заплатило в общей сложности около 138 млн. грн. налогов.

Справка УНИАН. SABMiller plc – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний. Компания представляет ТМ Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft и Grolsch, а также Aguila, Castle, Miller Lite, Snow, Tyskie и другие. SABMiller также является одним из крупнейших в мире бутилировщиков продукции компании Coca-Cola.

ЧАО «Миллер Брендз Украина» – филиал компании SABMiller plc. В июле 2008 года SABMiller plc приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат». В конце 2010 года компания сменила имя «Сармат» на «Миллер Брендз Украина». Портфолио «Миллер Брендз Украина» включает локальные бренды «Сармат» и «Жигулевское», а также международные бренды: Miller Genuine Draft (импортируется), «Золотая Бочка» (российский премиум-бренд, производится в Украине по лицензии), Velkopopovický Kozel (чешский премиум-бренд, производится в Украине по лицензии), Amsterdam Mariner (голландский бренд, производится в Украине по лицензии).