Аграрии Житомирской области завершили сев яровых культур. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Житомирской областной госадминистрации.

Сообщается, что яровые культуры занимают площадь 420 тыс. га. Задачи, которые ставили перед собой аграрии, перевыполнены на 10% - дополнительно засеяно 33 тыс. га.

В этом году посеяно яровой пшеницы на 30 тыс. га больше прошлогоднего, площади сахарной свеклы увеличены в 1,5 раза.

По информации управления, в области возрождается выращивание традиционной для Полесья культуры - льна-долгунца. Его площади составляют лишь 412 га – это сделано с целью выращивания высоко репродуктивных семян для дальнейшего наращивания посевных площадей.

В регионе также посеяно 17 200 га сахарной свеклы, что на 5 тыс. га больше прошлого года, что ориентировочно даст около 120 тыс. дополнительных тонн свеклы как сахарного сырья.

Также в области этой весной развивают картофелеводство. Прогнозные показатели по выращиванию этой культуры выполнены на 102% и составляют 61,4 тыс. га.