Украина может установить рекорд по экспорту черешни в 2011 году

В текущем году у Украины есть шанс установить новый рекорд по экспорту черешни в Россию.

Об этом в своем выступлении во время второй международной конференции-выставки «Ягоды Украины-2011: заморозка и свежий рынок» сообщила главный редактор «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна ГЕТЬМАН.

Т.ГЕТЬМАН отметила, что экспорт украинской черешни на российский рынок в 2010 г. вырос в 2,5 раза. Учитывая неплохие перспективы урожая черешни в Украине в текущем сезоне и стабильно высокий спрос на эту ягоду на российском рынке, можно предположить, что в 2011 г. ее экспорт опять вырастет. Успешный опыт работы в этом направлении в прошлом году привел к тому, что в новом сезоне количество желающих экспортировать черешню на российский рынок заметно увеличилось. А это также говорит в пользу развития международной торговли этой ягодой.