В Николаевской области за четыре месяца больше всего подорожали овощи и фрукты

За первые четыре месяца 2011 года в Николаевской области наибольший рост цен зафиксирован на овощи – на 33% и фрукты – на 21,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Хлеб и хлебопродукты увеличились в цене на 10,3%, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия – на 7,9%.

В то же время снизились цены на жиры животные на 25,8%, яйца – на 16,1%, молоко – на 8,7%, свежую, замороженную, охлажденную свинину – на 6,3%.

В целом с начала года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области выросли на 6,9%.

За четыре месяца нынешнего года на потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг области плата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом повысилась на 6,8%. В частности, цены (тарифы) на электроэнергию выросли на 22,9%, горячее водоснабжение, отопление на – 16,4%, услуги водоотвода – на 8,5% и холодное водоснабжение – на 8,4%. Вместе с тем, сжиженный газ подешевел на 10%.

В сфере транспорта увеличение цен на 16,4% произошло за счет подорожания бензина на 26,6%, транспортных услуг – на 11,5%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен за январь–апрель 2011 года по Николаевской области составил 105,8%.