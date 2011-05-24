В Хмельницкой запасы зерна на сертифицированных элеваторах составляют 344 тыс. т

В Хмельницкой области на 11 мая запасы зерна на сертифицированных элеваторах составляют 344 тыс. т, в том числе зерна государственного интервенционного фонда - 85,6 тыс. т, зерна государственного материального резерва - 45,6 тыс. т.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОГА.

Согласно сообщению, Хмельницкая областная государственная хлебная инспекция готовит материально-техническую базу к приемке зерна урожая-2011. Сейчас очистное и сушильное оборудование подготовлено на 60% от прогноза.

Кроме того, в этом году запланировано увеличение емкостей на ООО “Хмельныцькхлебопродукт” (пгт Ярмолинцы) до 100 тыс.тонн. Планируется также сертификация зернового склада на ООО “Волочиск Агро”.

Таким образом, общая вместимость зерновых складов области увеличится до 1 млн. 500 тыс. т.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области насчитывается 30 сертифицированных зерновых складов общей емкостью 1,3 млн. тонн.