УЗА: Украине нужно немедленно снять ограничения на экспорт зерна

Украине нужно немедленно снять любые ограничения на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО.

По словам В.КЛИМЕНКО, согласно балансам, подготовленным межведомственной рабочей группой, на 1 мая т.г. рациональный экспорт зерна составляет 4,298 млн. га. «То есть Украина за май-июнь должна экспортировать со старого урожая этот объем. При этом остатки на 1 июля будут около 6 млн. тонн. Это для Украины очень большие остатки», - сообщил В.КЛИМЕНКО.

При этом он усомнился в возможности экспортировать за оставшиеся 1,5 месяца текущего маркетингового года зерно в объеме свыше 4 млн. тонн, отметив, что, как правило, за май-июнь Украина больше 2 млн. тонн не экспортировала.

«Мы подошли к концу сезона в закрытом режиме, имеем колоссальные остатки, все это лежит на элеваторах, элеваторы невозможно зачистить, провести обработку и подготовить к приему нового урожая. Нужно немедленно принять решение», - заявил В.КЛИМЕНКО. Он добавил, что через три недели уже пойдет новый урожай. «И новый урожай будет давить на цены, и опять таки, от избытка товара и недостатка мест для его хранения пострадают производители зерна», - добавил он.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя. «Министерство внесло предложение относительно отмены квоты на пшеницу и на ячмень. Действие квот будет прекращено после ближайшего заседания правительства», - сказал первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.