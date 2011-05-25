Объемы внесения удобрений под посевы увеличились на 27 кг/га – Азаров

Объемы внесения удобрений под посевы в 2011 году увеличились на 27 кг на 1 га – до 78 кг на 1 га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Аграрии в этом году внесли рекордное количество удобрений за все годы независимости – 78 кг действующего вещества на 1 га земли. В прошлом году удобрений было внесено 51 кг на 1 га. То есть, впервые мы переломили тенденцию, когда берем от земли черпаком, а вкладываем чайной ложкой», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что объем удобрений 78 кг на 1 га все же гораздо меньше научно обоснованной составляющей - приблизительно 169 кг на 1 га.