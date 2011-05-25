«Мироновский хлебопродукт» планирует до конца года ввести 2 элеватора

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, планирует до конца текущего года ввести 2 элеватора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель председателя правления МХП Юрий МЕЛЬНИК.

«Новые объекты планируется ввести в действие на момент уборки зерновых – это новый элеватор, который будет введен в действие в августе-сентябре т.г. на предприятии «Винницкий бройлер». Это первый объект, который будет вводиться в действие на этом комплексе. Элеватор на 400 тыс. куб. м.: 200 тыс. для зерновых и 200 тыс. куб. м. – для масличных. И новый элеватор на комбикормовом предприятии в Катеринополе на 45 тыс. куб. м. Это будет добавлено из элеваторных емкостей на сезон 2011 года», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК.

Кроме того, он добавил, что все строительные работы, которые запланированы по первой очереди предприятия в Виннице выполняются согласно графику и в следующем году планируется первая посадка птицы на новопостроенных площадках «Винницкого бройлера».

Напомним, на конец 2010 года производственные мощности МХП составляли 360 тыс. тонн куриного мяса в год. Однако с введением в эксплуатацию «Птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой в настоящее время ведется в Винницкой области, производственные мощности МХП возрастут до 580 тыс. тонн куриного мяса в год. В частности, на 2013 год запланировано введение в действие первой очереди птицефабрики (110 тыс. тонн), а на 2014-й – второй (110 тыс. тонн). В целом проект рассчитан на 4 производственные линии, что предполагает суммарные мощности в пределах 440 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины.

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

Продукция «Мироновского хлебопродукта» производится под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.