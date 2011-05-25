Molson Coors договорилась о производстве на мощностях «Оболони» британского пива Carling

Американская компания Molson Coors Brewing Company (Денвер, Колорадо, США) договорилась о коммерческом сотрудничестве с ПАО «Оболонь», которое заключается в производстве на киевском заводе компании британского светлого пива в премиум-сегменте Carling.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции генеральный директор Molson Coors Inernational в Украине Александр КИСЕЛЕВ.

«Это коммерческий проект, в котором компании договорились производить и продавать пиво Carling в Украине и делить определенным образом прибыль», - сказал он.

А.КИСЕЛЕВ уточнил, что производство и дистрибуцию будет осуществлять корпорация «Оболонь», а маркетинг будет разрабатываться совместно Molson Coors и «Оболонь».

Он добавил, что контракт предполагает долгосрочное сотрудничество без ограничения срока, сумму инвестиций в производство пива Carling он не озвучил.

А.КИСЕЛЕВ также отметил, что в перспективе рассматривается возможность вывода в партнерстве с корпорацией «Оболонь» других пивных брендов компании Molson Coors в премиум-сегменте на украинский рынок, однако этот вопрос будет решаться по результатам вывода пива Carling.

По его словам, производство британского пива на мощностях «Оболони» началось в середине мая, до конца текущего года планируется выпустить 20 тыс. гекталитров пива в 0,5 л бутылках. В розничную продажу пиво поступит в конце мая.

В свою очередь директор по маркетингу ПАО «Оболонь» Виталий ТКАЧЕНКО отметил, что сотрудничество с Molson Coors позволит увеличить долю «Оболони» в премиальном сегменте рынка пива. При этом он не озвучил планируемую долю рынка компании в премиум-сегменте.

По оценкам В.ТКАЧЕНКО, доля «Оболони» в премиум-сегменте пива составляет 0,5-0,7%.

По его данным, в 2004 году доля премиум-сегмента на украинском рынке пива составляла 3%, за 7 лет она выросла до 11%, а количество брендов увеличилось с восьми в два раза. При этом в 2010 году доля премиум-сегмента рынка пива составила 12,5%, а в текущем году его рост ожидается в пределах 1% - до 13,5%. На сегодня объем украинского рынка пива оценивается в 300 млн. дал.

Справка УНИАН. Компания Molson Coors Brewing Company (Денвер, Колорадо, США) – один из крупных производителей пива. Компании принадлежит 20 пивоварен, она представлена в 30 странах мира. В портфеле компании – 65 собственных и партнерских брендов. Валовой доход компании в 2010 году составил 4,7 млрд. долл., а чистая прибыль – 667 млн. долл.

ПАО «Оболонь» – национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды Украины. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора». На «Оболонь» приходится 80% пивного экспорта Украины. Продукция компании экспортируется в 36 стран мира.