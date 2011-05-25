Украина планирует экспортировать 19-20 млн. тонн зерна в 2011-2012 МГ – Присяжнюк

Украина планирует экспортировать 19-20 млн. тонн зерновых в 2011-2012 маркетинговом году.

Об этом сегодня перед заседанием правительства заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«На протяжении 2011-2012 маркетингового года Украина планирует экспортировать 19–20 млн. тонн зерновых. Традиционно пшеницы вывезут в пределах 8–9 млн. тонн, кукурузы – в пределах 4 млн. тонн и ячменя – 5–6 млн. тонн», - сообщил он.

Министр отметил, что на протяжении следующих пяти лет планируется «приблизиться к 80 млн. тонн производства зерна и более 30 млн. тонн его экспорта».

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года в то время вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА заявил, что Украина в 2010-2011 маркетинговом году может экспортировать 18 млн. тонн

В 2009-2010 маркетинговом году Украина экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ - 24,5 млн. тонн.