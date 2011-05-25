Кабмин отменил квоты на экспорт зерновых

Кабинет министров Украины отменил действие квот на экспорт зерновых из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.

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