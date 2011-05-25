Продажа земли иностранцам может спровоцировать новую революцию — Кармазин

Если в Украине будет разрешена продажа земли гражданам иностранных государств, это может спровоцировать новую революцию в стране. Такое мнение высказал народный депутат Украины (НУ-НС), председатель Партии защитников Отечества Юрий КАРМАЗИН сегодня в ходе круглого стола «Отмена моратория на продажу земли: угроза или возможность?», организованного Институтом Горшенина.

Как передает корреспондент УНИАН, по его мнению, власть ни в коем случае не должна разрешать продажу земли иностранцам, как это предлагается в некоторых законопроектах.

«Контроля за использованием земли, которая уже отдана в аренду различным фирмам, в государстве просто не существует», - отметил Ю.КАРМАЗИН и добавил: «Цель любой войны - это захват территорий, поэтому продажа земли в нынешних условиях и при данном законодательстве станет сдачей украинской земли без военных действий».

Народный депутат убежден, что в целом отмена моратория на приватизацию земли приведет к крайне негативным последствиям для украинской экономики. «Вместо того, чтобы распродавать землю, необходимо начать помогать жителям села, предоставлять им технику, помогать технологиями», - подчеркнул Ю.КАРМАЗИН.