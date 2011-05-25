В Украине планируют открыть филиал Чикагской товарной биржи

В Украине планируется открыть филиал Чикагской товарной биржи для работы в сегменте сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня Кабинет министров принял распоряжение и поручил мне, как министру, подписать с Чикагской биржей завтра протокол о намерениях в отношении условий открытия биржи Чикаго на территории Украины, то есть Причерноморского бассейна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что присутствие филиала Чикагской биржи в Украине позволит привлечь дополнительные инвестиции и расширить возможности зернового бизнеса.