В Кировоградской области рыночные продажи сельхозпродуктов выросли на 46,5%

В январе-апреле 2011 года продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Кировоградской области выросли на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены увеличились на 3,1%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Продукты животного происхождения подешевели на 2,1%, их продажи увеличились на 59,1%. Продажи продуктов растениеводства увеличились на 19,9% при росте цен на 25,3%.

В январе-апреле 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рынках области подешевели мясопродукты – на 3,5% (сало свиное – на 39,5%, свинина – на 4,2%), яйца – на 9,9%.

В то же время, за отчетный период на рынках области подорожали хлебные изделия - на 43,5%, крупяные – на 51,6%, картофель – на 26%, овощи – на 30,6% (в том числе капуста – в 1,7 раза, чеснок – на 34,1%). Фрукты и ягоды подорожали на 27%, подсолнечное масло – на 38,6%, сахар – на 1,6%, молочные продукты – на 30,1%.