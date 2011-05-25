В Винницкой области запас кормов меньше прошлогоднего на 1,6%

По состоянию на 1 мая 2011 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 102 тыс. тонн кормов всех видов, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, на 1 мая 2011 года наличие кормов в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС в Винницкой области приходилось по 5,9 ц., против 6 на 1 мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2011 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 213,3 тыс. тонн кормов всех видов, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году.