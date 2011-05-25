Лукьянов: только отмена моратория позволит легализовать земельный рынок

Только отмена моратория на продажу земли позволит вывести из тени нелегальный земельный рынок, который существует сегодня в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола «Отмена моратория на продажу земли: угроза или возможность?», организованного Институтом Горшенина, высказал народный депутат Украины (Партия Регионов) Владислав ЛУКЬЯНОВ.

По его мнению, на сегодняшний день рынок земли в Украине законодательно не отрегулирован, что спровоцировало рост непрозрачных оборотов с земельными участками. «Земля, хотели бы мы этого или не хотели, все равно продается, но происходит это незаконным образом, государство не получает соответствующих налоговых отчислений. Те люди, которые продают землю, не получают реальной цены за свой товар, наживаются только спекулянты. Поэтому те, кто выступает против отмены моратория на продажу земли, либо занимают страусиную позицию, либо помогают тем, кто наживается на нелегальном рынке земли», - отметил народный депутат.

Он убежден, что нынешняя ситуация выгодна только тем, кто варварским способом эксплуатирует арендованную землю, высаживая несколько лет подряд такие сельхозкультуры, которые просто истощают землю. «Никто в землю не вкладывает серьезные инвестиции, не применяет новые сельскохозяйственные технологии. Инвестировать в землю будет только хозяин, который знает, что это его законная собственность», - добавил В.ЛУКЬЯНОВ.

Еще одним фактором в пользу отмены моратория на продажу земли, по мнению народного депутата, является тот факт, что собственник земли сегодня фактически лишен права распоряжаться ею по своему усмотрению. «Мы получили социологические данные о том, что большая часть собственников земельных наделов в сельской местности не хотят на ней работать. Это нормальный процесс урбанизации, весь мир сегодня переезжает из сел в города, и Украина не исключение. Тем людям, которые хотят переехать в город, необходимо дать возможность продать свой земельный участок тем, кто готов вкладывать деньги в производство сельскохозяйственной продукции», - считает В.ЛУКЬЯНОВ.

В свою очередь директор Департамента рынка и оценки земель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей САЛИЕНКО сообщил, что в этом году агентством земресурсов был проведен социологический опрос среди 8 тысяч собственников земельных паев. «Анализируя результаты этого опроса, можно отметить незначительное количество людей, которые хотят продавать свои земельные паи. Так, из 8 тысяч опрошенных по всей Украине собственников только 8,7% хотят продать свой участок, 35,5% хотят сдать землю в аренду, 21,5% - передать по наследству, 4,1% - подарить, 22,5% - обрабатывать самостоятельно, остальные еще не определились. Из общего количества опрошенных только 31% собственников считают, что продажу земли необходимо запретить, все остальные соглашаются с необходимостью снять мораторий на продажу земли при условии определенных ограничений», - сказал С.САЛИЕНКО.

По его мнению, небольшое количество желающих продать свои земельные участки заставляет задуматься о том, что снятие моратория на продажу земли не приведет к каким-то серьезным социальным последствиям. С.САЛИЕНКО убежден, что противники отмены моратория сгущают краски вокруг этой проблемы.