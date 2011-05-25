Аграрии Житомирщины приступили к покосу трав.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучены сегодня властями региона на научно-практическом семинаре в Романовском районе Житомирской области по вопросу организации работ по присмотру за посевами, летнему выпасу скота и заготовке кормов.

На проведенном на базе местного сельхозпредприятия ООО имени Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО семинаре отмечалось, что для успешной заготовки кормов в Житомирской области властями региона разработан и реализуется соответствующий комплексный план заготовки кормов для общественного животноводства на зимний период 2011-2012 годов.

Этим планом предусмотрено провести покос сеяных и природных трав на площади в 44,8 тыс. га, из них 33,4 тыс. га.- на сено и 11,1 тыс. га - на сенаж.

В целом, отметил на семинаре председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК, в регионе согласно расчетов специалистов, для содержания скота в зимний период необходимо с первого покоса многолетних трав заготовить 66 тыс. тонн сена и 121 тонну сенажа, что значительно больше аналогичных показателей прошлого года.

Эта работа уже успешно начата в сельхозпредприятиях региона.