«Славутич» Carlsberg Group увеличит долю рынка ТМ «Славутич» благодаря перезапуску бренда

«Славутич» Carlsberg Group, один из крупнейших производителей пива в Украине, намерен увеличить рыночную долю торговой марки «Славутич» с 3,5% до 4,2% благодаря перезапуску бренда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор «Славутич» Carlsberg Group Петр ЧЕРНЫШЕВ.

«У нас цель увеличить в этом году объемы на 27% по сравнению со старыми. И мы надеемся, что это вместо 3,5% доли рынка даст 4,2%», - сказал П.ЧЕРНЫШЕВ.

Он сообщил, что в мае компания провела перезапуск торговой марки «Славутич» - изменена упаковка, рецептура и позиционирование бренда. По словам П.ЧЕРНЫШЕВА, такая необходимость возникла в связи с тем, что в последнее время доля рынка в целом компании увеличивалась, но торговой марки «Славутич» - снижалась. П.ЧЕРНЫШЕВ сообщил, что перезапуск продукта позволит увеличить объем продаж этой торговой марки на 27%.

В компании уточнили, что в 2010 году объем продаж всей линейки торговой марки «Славутич» составил 9,5 млн. дал, соответственно в текущем году компания рассчитывает реализовать 12 млн. дал пива торговой марки «Славутич».

Кроме того, компания сократила линейку продукции под торговой маркой «Славутич». «Если раньше у нас были «Славутич» светлое, премиум, крепкое, то теперь у нас остался один «Славутич», - сказал П.ЧЕРНЫШЕВ. Он отметил, что это сделано для того, чтобы сконцентрировать всю силу бренда на одной продукции.

П.ЧЕРНЫШЕВ сообщил, что компания инвестировала 15 млн. грн. в производство для проведения перезапуска.

Он также добавил, что обновленное пиво производится на киевском и запорожском пивзаводах, входящих в компанию.

Справка УНИАН. Carlsberg Group – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в Запорожье, Киеве и Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».

Как сообщает AC Nielsen, по итогам 2010 года «Славутич» Carlsberg Group занимает в натуральном выражении 28,6% рынка пива. В сегменте кваса компания занимает 34,4% рынка в натуральном выражении.