В Донецкой области 49% озимых находятся в хорошем состоянии – ОГА

В Донецкой области в настоящее время 49,1% озимых культур находятся в хорошем состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в Донецком регионе из общей посевной площади озимых культур на зерно под урожай 2011 года 453,5 тыс. га, сохранилось 446,1 тыс. га посевов, или 98,4%.

По оперативной информации, из них: в хорошем состоянии находятся 49,1% посевов (218,9 тыс. га) и в удовлетворительном состоянии - 50,9% посевов (227,7 тыс. га).