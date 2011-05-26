В Житомирской области развивают органическое животноводство.

Как передает корреспондент УНИАН, такая информация озвучена вчера поздно вечером властями региона на научно-практическом семинаре в Романовском районе Житомирской области по вопросу организации работ по присмотру за посевами, летнему выпасу скота и заготовке кормов.

Отмечалось, что органическим животноводством в регионе занимается несколько десятков хозяйств, самым крупным из которых является расположенное в Романове сельхозпредприятие ООО имени Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО .

Как сообщил журналистам его руководитель Алексей СТЕПАНЕНКО, сельхозпредприятие ООО имени Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО специализируется на производстве растениеводческой и животноводческой продукции. Оно арендует земли у местных собственников земельных паев на площади почти в 2 тыс. га. выращивает пшеницу, крупяные культуры и разводит высокопродуктивных молочных коров черно-рябой породы. На предприятии содержится 1000 голов такого скота, есть также 300 голов свиней, тут имеется племенной репродуктор, который разводит и реализует скот. В хозяйстве работает 137 человек, половина которых занята в животноводстве.

« Мы выпасаем скот в экологически чистых условиях на полях, в крупных садах, с помощью электропастуха и передвижной доильной установки. Такой метод подходит для тех сельхозпредприятий, где нет доильного зала. Это позволяет не терять надои, не нужно вывозить гной. Можна коровам пройти по тем угодьям, где не пройдет трактор . Не нужно косить траву, возить ее. За время выпаса скота есть возможность отремонтировать животноводческие помещения. Кроме того, коровы целый день - на свежем воздухе, есть и другие преимущества», - сказал он.

Более подробно об этом журналистам сообщил председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК. «То есть, органическое животноводство - это натуральная продукция, выращенная на воле – выращенное вне стрессовых условий мясо , качественное молоко и другое. В сельскохозпредприятие ООО им. Б. Хмельницкого корова выпасается на свежем воздухе, работает электропастух, идет доение коров, когда одна корова прилегла, вторая стала в очередь доиться, спокойно, их никто не пугает, то есть, речь здесь идет о качестве животноводческой продукции, а качество - это конкурентоспособность»,- сказал С. РЫЖУК.

Он уточнил, что будучи народным депутатом, не успел окончательно « провести» им разработанный Закон об органическом земледелии и органическом животноводстве. «Он был принят в первом чтении и когда я пришел работать председателем Житомирской ОГА , и закон как бы потерял автора. Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обещал мне, образно говоря, «поднять с полки этот законопроект», и пусть даже у него будет новый номер, новое название, я не претендую, но надо проводить его в жизнь. Речь идет о принципиально новом типе сельского хозяйства. Принятие закона в целом будет способствовать развитию экологического, органического сельского хозяйства в нашей стране»., - добавил председатель облгосадминистрации.

По его мнению, органическое животноводство и органическое земледелие в Житомирской области поднимет аграрный сектор , а его развитие в стране в целом позволит международным институтам разного уровня признать Украину как страну , способную по выгодным для себя ценам экспортировать животноводческую продукцию.

Губернатор отметил, что развитие органического животноводства в Житомирской области должно стать приоритетным направлением для АПК региона. « Органическое сельское хозяйство — распространенная во всем мире практика ведения агробизнеса с минимальным использованием или вообще без использования химических препаратов - пестицидов, антибиотиков », - добавил он.

Напомним, что украинским парламентом уже принят в первом чтении проект закона Украины «Об органическом производстве».