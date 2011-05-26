МЧС и Гослесагентство проводят круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в лесах

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины во взаимодействии с Государственным агентством лесных ресурсов, другими центральными и местными органами власти обеспечивает круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в лесных массивах на территории государства и оперативное реагирование на все возгорания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, соответствующая работа проводится во исполнение поручений Кабинета Министров Украины.

По оперативным данным, на протяжении минувшей недели возникло 137 пожаров, что на 60% больше предыдущей недели (55 пожаров). Так, в Киевской области произошло 25 возгораний, в Черниговской – 12, Харьковской области – 11, Луганской – 11, Сумской – 10, Черкасской – 10. В общей сложности с начала года в лесах произошло 692 пожара общей площадью 392 гектара.

С целью оперативного реагирования на пожары в природных экосистемах Украины в готовности содержатся дежурные силы и средства МЧС численностью свыше 7,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц пожарной и инженерной техники. На случай обострения пожарной ситуации спланировано увеличение группировки сил до 15 тыс. личного состава и 3 тыс. единиц техники.

В Симферополе и Нежине для тушения возгораний с воздуха дежурят вертолеты МЧС с водосливными устройствами. Планируется дежурство вертолета в Луганске.

В общей сложности для тушения пожаров с воздуха и осуществления наблюдения в пожароопасный период будет задействовано 24 авиационных средства, в том числе от: МЧС - 4 пожарных самолета АН-32П, 4 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами; от Министерства обороны - 4 вертолета с водосливными устройствами; Гослесагентства - 7 вертолетов и 5 самолетов для наблюдения.

Кроме того, для практической отработки слаженности действий органов управления, сил МЧС и Госкомлесхоза 27 мая в Крыму состоятся комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в горно-лесных массивах.