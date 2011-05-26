Власти Ялты намерены запретить торговлю алкоголем по ночам

Ялтинские власти намерены запретить реализацию крепких спиртных напитков в магазинах и торговых точках после 22.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

«От жителей, особенно спальных районов, поступает много жалоб на то, что в круглосуточных торговых точках и без того нетрезвые граждане ночью покупают горячительные напитки, распивают их прямо возле домов и не дают спокойно спать людям», - заявил мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК на заседании исполнительного комитета.

Исполком предложил отделу торговли и сферы услуг подготовить на ближайшую сессию проект решения об официальном ночном запрете на торговлю спиртным в Ялте, за исключением кафе и ресторанов.