Украина предлагает испанским бизнесменам инвестировать в агропромышленный комплекс

Украина предлагает испанским бизнесменам инвестировать в агропромышленный сектор экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом шла речь на его встрече с государственным секретарем по вопросам ЕС МИД Испании Диего Лопесом ГАРРИДО.

Первый вице-премьер считает, что самым перспективным применением для испанских инвестиций в Украину является агропромышленный сектор.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в Украине есть огромные возможности для строительства теплиц, овощехранилищ, элеваторов, разных перерабатывающих производств.

Со своей стороны, отметил первый вице-премьер, правительство Украины обязуется создать для испанских инвесторов благоприятный климат.