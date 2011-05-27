«Чумак» планирует в течение трех лет удвоить оборот – до 930 млн. грн.

Компания «Чумак», один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине, планирует в течение трех лет удвоить оборот – до 930 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор компании Павел ШЕВЧУК.

«Мы поставили задачу удвоить оборот компании в течение трех лет. До конца 2013 года мы собираемся в два раза увеличить оборот компании, это касается и денег, и тоннажа», - сказал П.ШЕВЧУК. Он отметил, что в прошлом году оборот компании составил 465 млн. грн. (с НДС).

«Чтобы это выполнить, мы должны расти ежегодно не менее чем на 25%. Мы идем по плану - это полугодие мы закончим с ростом порядка 28%, и я думаю, что во втором полугодии этот темп роста сохранится», - отметил генеральный директор. Соответственно, в текущем году компания планирует получить объем продаж на уровне 581 млн. грн.

«По красным и белым соусам мы идем на уровне порядка 25% в среднем прироста к прошлому году, это в деньгах, а в тоннаже - около 23%», - сказал П.ШЕВЧУК, комментируя прогнозы по объемам продаж в текущем году. Также в компании сообщили, что в 2010 году объем продаж кетчупа составил 14 млн. долл., а в 2011-м планируется этот показатель увеличить на 43% - до 20 млн. долл.

По поводу продажи макаронных изделий П.ШЕВЧУК сообщил, что «в прошлом году мы только стартовали, и еще рано гордиться результатами, потому что сравниваем буквально с периодом запуска производства. Но в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года прирост в тоннах. В деньгах этот показатель несколько меньше».

Справка УНИАН. Компания "Чумак" - крупнейший национальный производитель продуктов питания. Компания была основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном и Йоханом Боденом.

Компания производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту и макароны под одноименной торговой маркой.

В марте 2008 года ИК "Драгон Капитал" (Киев) и East Capital Bering Ukraine Fund сообщили о совместном приобретении 70% акций "Чумака". Формально владельцем 99,99994% акций ЗАО является кипрский Chumak Holdings Limited. Компания владеет современными производственными мощностями и логистическим центром в Каховке (Херсонская область), а также имеет офисы в Киеве, Минске и Москве.