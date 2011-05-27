Присяжнюк за сокращение импорта овощей, которые аграрии могут вырастить самостоятельно

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК выступает за уменьшение импорта в страну тех овощей, которые украинские аграрии способны вырастить самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сказал сегодня журналистам в комментарии после торжеств по случаю последнего звонка в Полесской общеобразовательной школе 1-3 степени в селе Полесское Коростенского района Житомирской области.

По его словам, в апреле текущего года Украина увеличила экспорт овощей вдвое к аналогичному прошлогоднему показателю, но пока еще остается в какой-то степени импортозависимой.

Как отметил министр, «с одной стороны, мы понимаем, что молодой картофель сейчас идет к нам из других стран и это - нормально, мы понимаем также, что увеличение объемов импорта в страну экзотических фруктов - также нормально, поскольку говорит о том, что мы их больше потребляем».

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, перед аграриями страны в ближайшем будущем стоит задача кардинально изменить существующее положение вещей, увеличив экспорт тех видов овощей и другой продукции аграрного сектора, которую украинские аграрии способны вырастить сами.

«Относительно тех овощей и фруктов, которые мы способно выращивать самостоятельно, то нашей задачей тут является быть не импортоориентированной страной, а страной, ориентированной, прежде всего, на экспорт своей плодоовощной и другой продукции»,- сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщалось, в апреле 2011 года импорт овощей в Украину вырос до 41,5 тыс. тонн, что вдвое больше по сравнению с апрелем 2010 года. По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), картофель в основном завозили из Египта и Нидерландов, капусту - из Польши и Македонии, помидоры - из Турции, лук - из Египта и Польши, морковь и столовую свеклу - из Польши и Нидерландов.

Эксперты УКАБ объясняют активность импорта значительным ростом цен на овощи в Украине, который возник из-за неразвитости инфраструктуры и ограниченности предложения отечественных овощей. «Неспособность сохранить и довести с минимальными потерями произведенную продукцию до потребителя является основной причиной роста цен и импорта овощей в Украину», - отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЕН.

По его словам, проблема «хранилищ и рынков» в следующие несколько лет будет основным фактором подорожания овощей в зимне-весенний период. «Сдвиги в вопросе развития инфраструктуры пока минимальные: сельхозпредприятия пока не слишком заинтересованы в овощеводстве и картофелеводстве, хозяйства населения просто не имеют финансовой возможности строить современные хранилища, а государственная поддержка в данном вопросе тоже недостаточна», - пояснил Р.СЛАСТЕН.