В Крыму с начала года больше всего подорожали овощи, фрукты и хлеб

В Автономной Республике Крым в январе-апреле 2011 г. больше всего подорожали овощи, фрукты и хлеб, подешевели – молоко, творог и яйца.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, с начала года среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на овощи – на 40,6%, на 33,1% – фрукты. На 12,6% подорожал хлеб и хлебопродукты, в том числе крупы и мука – на 28,4%. На 9,5% стал дороже сахар, на 5,2% – рыба и продукты из рыбы, на 2,8% – безалкогольные напитки, на 0,4% – масло и жиры.

В то же время снижение цен отмечено на молоко, творог и яйца – на 2,3%, мясо и мясопродукты – на 0,5%.

В целом за январь–апрель 2011 г. продукты питания в Крыму подорожали на 9,4%, в том числе в апреле – на 2,9%.

Алкогольные напитки и табачные изделия с начала года подорожали на 3,1%, в том числе алкогольные напитки – на 5,6%, табачные изделия – на 1,6%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 9,7% обусловлен в первую очередь подорожанием электроэнергии на 22,9%, горячей воды, отопления – на 20,1%, холодной воды – 15,2%, сжиженного газа – 13,3%, канализации – на 11,9%.

В сфере охраны здоровья цены возросли на 3,1%, что в основном обусловлено повышением стоимость санаторно-курортных услуг на 6,9%, диагностических – 3,8%, амбулаторных – на 3,4%.

Услуги транспорта подорожали на 12,1%, в основном за счет роста цен на бензин на 24,3%.

На 3,6% и 1,4% соответственно увеличилась стоимость услуг ресторанов, гостиниц и учреждений образования.

Одновременно отмечено снижение цен на услуги связи на 0,3%, в том числе на 4,7% подешевело телефонное оборудование.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Крыму больше всего подорожали капуста и яблоки, подешевели – сало и молоко.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в апреле 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,3%, с начала года –107,3%.