Аграриям пока не удалось справиться с проблемой сокращения поголовья КРС – Присяжнюк

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что украинским аграриям пока не удалось справиться с проблемой сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в комментарии после торжеств по случаю последнего звонка в Полесской общеобразовательной школе 1-3 степени в селе Полесское Коростенского района Житомирской области.

По словам министра, он понимает, что в некоторой степени ответственность за такое положение дел лежит на его министерстве.

При этом он подчеркнул, что «однако 20 лет подряд в стране уменьшалось поголовье КРС и молочного стада».

Министр отметил, что Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ перед животноводами страны поставлена задача приложить усилия для преодоления негативной тенденции, однако сделать это им пока не удалось.

«Это, откровенно говоря, я признаю, большой минус для нашего министерства, но мы пытаемся отработать и найти мотивацию для того, чтобы развивать животноводство в целом и молочную отрасль в частности»,- сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Напомним, что за январь-февраль 2011 г. темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота в Украине увеличились и составляют 6,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Украины.

Отмечается, что на 1 марта 2011 года общее поголовье КРС составляло 4,7 млн. голов, из них 1,5 млн. голов – в сельхозпредприятиях.