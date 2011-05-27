В Черкасской области объем выращивания скота и птицы увеличился лишь на 1%

В сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области (кроме малых) объем выращивания скота и птицы, сравнительно с январем-апрелем 2010 г., превышены лишь на 1% (на 10,8 тыс. ц), в т.ч. свиней - на 4% (на 3,1 тыс. ц), птицы - на 1% (на 10,6 тыс. ц). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 100% (в январе-апреле 2010 г. - 105%). В структуре реализации сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) скота и птицы на забой, доля птицы всех видов составляла 89% (в январе-апреле 2010 г. - 91%), в т.ч. бройлеров - 88% (89%); большого рогатого скота - 4% (4%), свиней - 7% (5%).

Превышение объемов выращивания над объемами реализации скота и птицы на убой зафиксировано в 11 районах области. Среднесуточные приросты большого рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле возросли на 3 г, свиней - на 7 г, и составляли соответственно 522 и 373 г. Надои молока от одной коровы возросли на 1% и составлял 1501 кг. Производимость несушек составляла 98 штук.

Состоянием на 1 мая 2011 г. поголовье большого рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось сравнительно с 1 мая 2010 г. на 6% и составляло 222,7 тыс. голов, в т.ч. коров - на 4% (96,7 тыс. голов), свиней - на 2% (487,5 тыс. голов), а овец и коз -возросло на 6% (51 тыс. голов), птицы всех видов - на 4% (24,1 млн. голов). В хозяйствах населения воздерживалось 40% общей численности поголовья большого рогатого скота, в т.ч. 52% коров, 51% свиней, 89% овец и коз и 16% птицы всех видов.