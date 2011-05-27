В Черкасской области продажа сельхозпродуктов на рынках уменьшилась на 1%, цены выросли на 4%

Продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках Черкасской области в январе-апреле 2011 года против января-апреля 2010 года уменьшился на 1%, при этом цены возросли на 3,9%. Продукты животноводства подешевели на 7,8%,их продажа увеличилась на 4%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 9,6% при росте цен на 27,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2011 года против соответствующего периода 2010 года на рынках Черкасской области цены на хлебные изделия увеличились на 23%, цены на зерновые снизились на 10%, мучные изделия увеличились в цене на 14%, крупа - в 2,3 раза. Овощи подорожали на 22%, в частности, картофель подорожал на 44%, капуста свежая – на 453%, лук репчатый подорожал на 8%, свекла подешевела на 2%, морковь – на 8%, чеснок подорожал на 27%. Фрукты и ягоды подорожали на 34%, сахар подешевел на 3%, масло подсолнечное подорожало на 20%, мясопродукты подешевели на 9%, в частности, говядина подешевела на 5%, свинина – на 6%, сало свиное – на 20%, птица - на 2%.

Молочные продукты подорожали на 17%, в частности, молоко свежее подорожало на 12%, масло животное на 37%, сыр (творог) – на 14%, сметана – на 21%. Яйца куриные подешевели на 20%.