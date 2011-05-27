Аграрии засеяли яровыми 100% прогнозируемых площадей – Минагропрод

В Украине по состоянию на 27 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,5 млн. га, что составляет 100% от прогноза и на 170 тыс. га больше против соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В настоящее время завершается сев поздних яровых культур.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 3,3 млн. га, или 106% от прогноза, что на 688 тыс. га больше против 2011 года. Просо посеяно на 145 тыс. га, что составляет 102% от прогноза и на 65 тыс. га больше против предыдущего года. Гречиха посеяна на 271 тыс. га, или 86% прогноза, что на 89 тыс. га больше, чем на эту дату в прошлом году. Отмечается, что допустимые сроки посева гречихи до 10 июня.

Сахарная свекла посеяна на площади 548 тыс. га, что составляет 99% от прогноза и на 63 тыс. га больше против прошлого года. Подсолнечник засеян на площади 3,8 млн. га, или 107% от прогноза. Соя посеяна на 1,1 млн. га, или 94% от прогноза, что на 169 тыс. га больше против прошлого года.

Овощные культуры посеяны на площади 533 тыс. га, что составляет 100% от прогноза. Картофель посажен на площади 1,4 млн. га – 100% прогноза.