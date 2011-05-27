Присяжнюк: Кабмин не планирует поддерживать деньгами развитие сахарного комплекса

17:13, 27 мая 2011
Агро
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в этом году правительство не планирует поддерживать деньгами развитие сахарного комплекса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в соответствующем комментарии после торжеств по случаю последнего звонка в Полесской общеобразовательной школе 1-3 степени в селе Полесское Коростенского района Житомирской области.

«Здесь наша главная задача - открыть внешние рынки для этой отрасли, и мы над этим работаем, однако очень тяжело Украине выходить на внешние рынки. Мы уже год работаем в этом плане с Российской Федерацией, и никак не можем достичь соглашения о свободной торговле сахаром», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, в этом сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% выше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн).

В этом сезоне на сахарные заводы поступило 13,366 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), из которых переработано 13,027 млн. тонн.

Согласно расчетам УКАБ, по пессимистическому прогнозу, в этом году в Украине будет произведено 1,9-2 млн. тонн сахара. Если учитывать средневзвешенные показатели, то будет произведено 2,2 млн. тонн, что станет вторым наибольшим показателем за последнее десятилетие (в 2006 году было произведено 2,57 млн. тонн). 

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