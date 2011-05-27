В Черкасской области производство агропродукции возросло на 1%

В январе-апреле 2011 г. общее производство продукции сельского хозяйства сравнительно с январем-апрелем 2010 г. возросло на 1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 2%, в хозяйствах населения уменьшилось на 5%. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах 2005 г. составлял 1357,2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной произведенной продукции за январь-апрель 2011 г. сравнительно с январем-апрелем 2010 г. увеличился на 17% и составил 2,2 млрд. грн., в т.ч. продукции растениеводства - на 28%, продукции животноводства - на 13%.

Во всех категориях хозяйств ярые культуры посеяны на площади 554,9 тыс. га (с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав), из них сельскохозяйственными предприятиями - 423 тыс. га, что соответственно на 5,3 и 9,2% больше против соответствующего прошлогоднего показателя. В сельскохозяйственных предприятиях в структуре засеянной площади ярого клина зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) занимают 23%, кукуруза на зерно и подсолнечник - по 28%, сахарная свекла - 9%, картофель и овощи - лишь 1%.

По информации сельскохозяйственных предприятий (кроме малых), из 294,4 тыс. га озимые на зерно и зеленый корм, посеянные осенью 2010 г., в зимний и весенний период погибло 16,7 тыс. га (5,7% к посеянному), из них 4,5 тыс. га (1,9%) - озимые на зерно (на 1 мая 2010 г. доля погибших озимых составляла 14,9% к посеянным площадям). Состоянием на 1 мая под посевы ярых культур внесено 34,1 тыс. т минеральных и 119,2 тыс. т органических удобрений, или соответственно по 86 кг и 0,3 т на 1 га посевов. Минеральные удобрения внесены на площади 489,1 тыс. га, что на 14% больше сравнительно с соответствующей датой 2010 г., органические удобрения - на 2,7 тыс. га, что на 16% больше чем в прошлом году.