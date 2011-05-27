Госземагентство ожидает в июне внесение законопроекта о Госземкадастре на второе чтение

Государственное агентство земельных ресурсов ожидает, что законопроект «О Государственном земельном кадастре» для рассмотрения в парламенте во втором чтении будет внесен в Верховную Раду в начале июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Замечания и предложения должны быть согласованы с народными депутатами – разработчиками проекта, внесены в документ и в начале июня поданы в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении», - отметил первый заместитель главы Госземагентства Артем КАДОМСКИЙ.

В Госземагентстве создана рабочая группа по усовершенствованию проекта закона.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О Государственном земельном кадастре”.

Законопроектом установлено, что Государственный земельный кадастр - информационная система сведений о земельных участках, расположенных в пределах границ Украины, их целевом назначении, видах функционального использования, ограничениях в использовании земельных участков, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.