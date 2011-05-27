Минагропрод предлагает разрешить продажу земель только физлицам - гражданам Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает разрешить осуществлять операции по продаже земель сельскохозяйственного назначения только физическим лицам - гражданам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Житомирской области, комментируя заявление народного депутата Юрия КАРМАЗИНА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о том, что разрешение продавать землю иностранцам может спровоцировать новую революцию в стране.

«Обнародованная недавно позиция народного депутата Украины, председателя Партии защитников Отчизны Юрия КАРМАЗИНА о том, что если в Украине будет разрешена продажа земли гражданам иностранных государств, то это может спровоцировать новую революцию в стране, очень радикальна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Это – радикальная точка зрения, но я и мое министерство предлагают на рассмотрение украинского парламента законопроект, который предусматривает такой рынок земли, при котором продажа земли будет возможной только между физическими лицами - гражданами Украины», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что принятие парламентом упомянутого законопроекта «успокоит» рынок земли и даст возможность иметь владельцам земельных паев дополнительная прибыль, ведь на сегодняшний день земля в Украине недооценена. Также при введении рынка земли правительство предлагает переоценить земельный пай вдвое по отношению к существующему уровню, чтобы увеличить арендную плату, и платить ее только денежными средствами.

«Также, чтобы привлечь инвестиции, мы предлагаем долгосрочную аренду в неограниченном количестве и с правом закладной земли в аренду в банк, тогда даже если обанкротится арендатор, то владелец земельного пая не пострадает, банк будет искать нового арендатора, чтобы продать право аренды. Таким образом, не будет спекуляций и рейдерства, владельцы земли поймут, насколько привлекательно и морально иметь землю в собственности, а значит, о каких революциях может идти речь?», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.