Россия с 1 июля отменяет запрет на экспорт зерновых - Путин
15:59, 28 мая 2011Агро
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Москва.Россия с 1 июля отменяет запрет на экспорт зерновых.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на встрече с первым вице-премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ.
«С 1 июля текущего года мы снимаем запрет на экспорт зерновых», - заявил В.ПУТИН.
По его словам, отмена запрета на экспорт тоже является одной из мер поддержки сельхозпроизводителей, у которых есть сегодня экспортный потенциал.
Как сообщал УНИАН, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа 2010 года. В частности, запрет установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.
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