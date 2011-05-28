Россия с 1 июля отменяет запрет на экспорт зерновых - Путин

Москва.Россия с 1 июля отменяет запрет на экспорт зерновых.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на встрече с первым вице-премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ.

«С 1 июля текущего года мы снимаем запрет на экспорт зерновых», - заявил В.ПУТИН.

По его словам, отмена запрета на экспорт тоже является одной из мер поддержки сельхозпроизводителей, у которых есть сегодня экспортный потенциал.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа 2010 года. В частности, запрет установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.