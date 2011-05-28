В Украине завтра ожидается до 30° тепла
17:00, 28 мая 2011Агро
1
Завтра, 29 мая, в Украине ожидается сухая погода с температурой ночью 10-15°, днем 25-30°.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в горах 13-18°.
В Киеве и Киевской области в воскресенье будет малооблачная сухая погода. Температура ночью по области 10-15°, днем 25-30°; в Киеве ночью 12-14°, днем 27-29°. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.
Сегодня, 28 мая, температура воды в Черном и Азовском морях 16-21°; в Днепре возле Киева - 19°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter