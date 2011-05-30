Россия с 1 июля снимает запрет на экспорт зерна

Россия снимает запрет на экспорт зерна с 1 июля. Такое решение принял премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече в субботу с первым вице-премьером РФ Виктором Зубковым, курирующим в правительстве агропромышленный комплекс.

По словам В.Зубкова, у России имеются достаточно неплохие, значительные объёмы зерна, которое может быть экспортировано, уже начиная с 1 июля. "Цены на зерно сегодня у нас где-то порядка 5200-5400 за одну тонну, что практически в два раза ниже, чем мировые цены на зерно, - сказал он. - В этой связи, учитывая то, что действительно у нас есть сегодня зерно, состояние озимых хорошее, темпы весенне-полевых работ неплохие, хорошие, я полагаю, что мы можем с 1 июля отменить экспорт".

"Хорошо, я с вашим предложением согласен, - ответил В.Путин. - С 1 июля текущего года мы снимаем запрет на экспорт зерновых". При этом премьер попросил "самым активным образом работать и обеспечить работу Министерства сельского хозяйства, других ведомств, финансовых учреждений для того, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей в этот сложный для них период - и посевной, она сейчас не везде закончилась, и тем более сбора урожая". "Самым внимательным образом следить за тем, что происходит в этой важнейшей для нас отрасли экономики и, используя все наши механизмы, поддержать сельхозпроизводителей", - потребовал глава правительства.

В.Зубков отметил, что отмена запрета на экспорт не повлечет роста цен на зерно на внутреннем рынке. "У нас есть достаточно эффективный механизм, чтобы противодействовать такому возможному фактору, - рассказал он. - Дело в том, что мы будем иметь, уже имеем на сегодняшний день более 6 млн тонн зерна интервенционного фонда и в случае, если действительно будут какие-то вопросы, связанные с ростом цен, мы применим меры таможенно-тарифного регулирования".

По оценке В.Зубкова, состояние озимых удовлетворительное и в этом году урожай зерновых будет неплохим.

Временный запрет на экспорт зерна был введен в августе 2010 г в связи с низким урожаем из-за засухи в ряде регионов страны, передает ПРАЙМ-ТАСС.