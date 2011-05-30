В Германии количество больных с кишечной инфекцией приближается к тысяче

На севере Германии количество больных, пораженных опасным вирусом кишечной инфекции “энтерогеморрагическая эскерикия коли" приближается к тысяче. Особенно страдают города на севере ФРГ, в первую очередь - Гамбург.

Как передает Немецкая волна, лишь за сутки были зарегистрированы 60 новых случаев так называемого гемолитико-уремического синдрома, который вызывается этим опасным патогеном.

Эта инфекция влечет тяжелую форму диареи, вызывает сильные боли в кишечнике, а также влияет на слой эпителия внутри кровеносных сосудов, что может привести к острой почечной недостаточности".

По данным немецких ученых, вирус, очевидно, происходит из Испании. Врачи советуют не употреблять салат, огурцы и помидоры.

Экспертов беспокоят несколько факторов: и то, что инфекция распространяется чрезвычайно быстро, и то, что возрастная и половая составляющая больных не типичны для данной болезни, и особая агрессивность данного штамма бактерии.

В целом “энтерогеморрагическая эскерикия коли", которую часто называют просто кишечной палочкой, обычно содержится в кишечнике большинства теплокровных животных, в том числе - домашнего скота и человека. Чаще эта бактерия не только безопасная, но и выполняет важные функции. В частности, в организме человека она синтезирует витамин К. Однако время от времени в результате мутаций, а также в результате так называемого горизонтального перенесения генов (то есть обмена генов с микроорганизмами других видов), среди безопасных штаммов эскерикии могут сформироваться штаммы, которые являются опасными для человека.

Инфекция может передаваться и через сырые мясные и молочные продукты, через зараженные овощи и фрукты, а также непосредственно от человека к человеку. Однако если придерживаться правил гигиены, болезни можно избежать, отмечают медики.